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Новости Нижнего Тагила

Жительница Екатеринбурга захламила квартиру мусором до потолка (ФОТО)

20 декабря 2017, 06:35Добавить новость
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Квартира, ставшей известной в 2014 году Валентины Бухряковой, была насильно расчищена приставами, полицейскими и коммунальщиками. Девушка обрела «популярность», после того, как толкнула коляску с ребёнком на железнодорожные пути.

В 2014 году Валентина Бухрякова толкнула коляску с двухмесячным сыном на железнодорожные пути. После этого случая ребёнка забрали органы опеки, но приключения девушки, известной, как «мамаша с Уралмаша» на этом не закончились.

18 декабря 2017 года после длительных жалоб соседей в квартиру Бухряковой прибыли приставы, полицейские и коммунальщики. Внутри представители власти увидели то, что стало причиной многократных жалоб и заявлений в управляющую компанию и полицию – куча мусора высотой до потолка.

По словам соседей в квартире проживают мать, три дочери, несовершеннолетние дети и три собаки. Валентины Бухряковой на момент прихода приставов в квартире не оказалось. Она отправилась в поликлинику, так как находится на 27 недели беременности. Её мать заперлась в туалете.

Мы прибирались, когда приставы вломились. Они ничего не оставляют, все из шкафов выкидывают. Мне сегодня в дом малютки надо, я из-за них сейчас должна здесь торчать. Это не мусор, это вещи. Их можно было разобрать, по полочкам разложить. Вещи дарили, недавно я с Уктуса приехала, вещи привезла. Мне девчонки привозили, чтоб сына одеть, -- пояснила ситуацию одна из жительниц квартиры по имени Александра.


Как сообщает E1.ru, на помощь приставам была вызвана пожарная машина. С её помощью мусор внутри квартиры залили водой, чтобы не допустить возгорания, и чтобы потом жители квартиры не занесли хлам обратно. После очистки квартиры высота мусорной кучи, которая скопилась возле дома, достигала высоты 1 этажа. 19 декабря её планируют увезти на свалку.

В случае, если ситуация с захламлением квартиры повторится, жильцы дома планируют обратиться в суд для решения вопроса о выселении Бухряковой и её родственников.


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Фото: E1.ru
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