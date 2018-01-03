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1,3 млн туристов посетили Свердловскую область в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,3 млн туристов посетили Свердловскую область в 2018 году

Сегодня, 08:31ОбществоФото: pixabay.com
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