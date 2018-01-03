1,3 млн туристов посетили Свердловскую область в 2018 году

13,4 млн рублей были предоставлены Свердловской области на развитие туристической инфраструктуры. Субсидии получили Нижний Тагил, Алапаевск, Сысерть, Ирбит и Краснотурьинск. Данные средства были направлены на создание и реконструкцию туристических объектов.

Также государственная поддержка была оказана социально ориентированным некоммерческим организациям, которым были выделены средства на реализацию четырех проектов, таких как «Уральская ночь музыки – Ural Music Night».

Всего за 2018 год Свердловскую область посетили 1,3 млн туристов, из них более 160 тысяч – во время чемпионата мира по футболу.