200 самозанятых в Свердловской области зарегистрировались в качестве ИП в 2018 году
Сегодня, 20:43ОбществоФото: pxhere.com
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В 2018 году на территории Свердловской области работали комиссии по легализации заработной платы. В результате работы комиссии около 200 самозанятых свердловчан зарегистрировались в качестве ИП.
Подобные комиссии работают на территории всей России. Подводя итог проведенной работы в 2018 году, замруководителя регионального управления ФНС Марина Рябова рассказала, что за время работы комиссий 200 жителей Свердловской области зарегистрировались в качестве предпринимателей.
По словам Марины Рябовой, члены комиссий убеждают обратившихся к ним бизнесменов работать официально, так как после регистрации ИП предприниматели получают моральную и финансовую безопасность.
Помимо работы комиссий в регионе прошло 320 рейдов, в результате которых заключено порядка 1 тысячи трудовых договоров с сотрудниками, которые ранее не были трудоустроены, сообщает ТАСС.
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