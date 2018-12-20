200 самозанятых в Свердловской области зарегистрировались в качестве ИП в 2018 году

Подобные комиссии работают на территории всей России. Подводя итог проведенной работы в 2018 году, замруководителя регионального управления ФНС Марина Рябова рассказала, что за время работы комиссий 200 жителей Свердловской области зарегистрировались в качестве предпринимателей.

По словам Марины Рябовой, члены комиссий убеждают обратившихся к ним бизнесменов работать официально, так как после регистрации ИП предприниматели получают моральную и финансовую безопасность.