«Будет лучшей в городе»: строительство школы на ГГМ в Нижнем Тагиле идет по плану

Пинаев осмотрел территорию строящегося здания и заключил, что подрядчики успеют закончить строительство к сентябрю 2019 года. В центральную часть школы уже проведено центральное отопление. Профессионалы занимаются устройством вентиляции и устанавливают электрощиты. В ближайших планах – подготовка к монтажу радиаторов и всей инженерной системы. В настоящий момент уже выполнена основная часть работ по обустройству кровли.

В строительстве образовательного учреждения принимают участие 158 человек. К началу выполнения внутренней отделки планируется привлечение большего количества сотрудников. Об этом сообщил директор по строительству ООО «Уралинжиниринг» Виталий Ветров.

Осталось только утвердить план заезда к школе и безопасного передвижения учащихся, а также организацию пришкольной территории.

Считаю, что это образовательное учреждение будет лучшим в городе и одним из лучших в области, поэтому и номер должен быть знаменательным, подчеркнул Владислав Пинаев.

С января утвердят номер будущего образовательного учреждения, выберут директора и зарегистрируют юрлицо, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.