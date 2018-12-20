Фестиваль камня в ГГО получит 500 тыс. руб. за победу в областном конкурсе туризма

Свердловский «Центр развития туризма» выделит по 500 тысяч рублей 6 победителям в конкурсе на лучшие туристские мероприятия региона, выбранные членами областного совета по развитию туризма.

Первое место завоевал открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона» в селе Мурзилка Горноуральского городского округа. Вторым стал мэр Ирбита Николай Юдин. Он представил на суд членов жюри этап чемпионата мира по мотоциклам с колясками, который планируется провести в Ирбите. Благодаря этим гонкам глава города привлечет инвестиции для создания новых рабочих мест в городе.

Третье место досталось фестивалю воздушных шаров на плотине городского пруда в Екатеринбурге, четвертое – горному марафону Ural Ultra-trail.