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Фестиваль камня в ГГО получит 500 тыс. руб. за победу в областном конкурсе туризма
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2016 08 10 11 30 36

Фестиваль камня в ГГО получит 500 тыс. руб. за победу в областном конкурсе туризма

Сегодня, 09:40ОбществоФото: mk-ggo.ru
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