“Фейковые” новости обрушились на Волгоград в 2018 году

Примерно такая ситуация может возникнуть перед глазами человека, если совместить все “фейковые” статьи об этом городе в уходящем году.

Накануне чемпионата мира по футболу в отношении Волгограда появилось огромное количество несоответствующих правде негативных новостей, пишут "Новости Волгограда". Реакцию общественности пробудили новости о том, что борьба с москитами незадолго до чемпионата мира погубила рыбу в Волге.

Население Астраханской области, в которой произошел мор осетра, начали активно пытаться призвать к ответу чиновников Волгограда. Безвредность использованного метода борьбы с мошкарой тут же подтвердили эксперты, которые опровергли слухи. Но это не остановило появление большого количества фейковых новостей, которые даже основывались на фотографиях, сделанных многие годы назад в США.

Эти новости разносились и активными защитниками живой природы, утверждающими, что чемпионату мира предшествовали массовые зачистки города от бродячих собак специальными отрядами живодеров. Некоторые даже обвиняли в этом сотрудников ФСБ. Катализатором возникновения таких новостей стала заурядная закупка о поиске подрядчиков для отлова бродячих животных, которую обнародовали на сайте госзакупок.

Зачастую жертвами подобных лживых новостей становятся конкретные личности, чаще всего медийные. В этой волне пострадал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, об отставке которого, многократно сообщали некоторые издания. Более того, Андрей Девяткин, волгоградский блогер, некоторое время вел страницу в Facebook от лица губернатора.

В этом году Бочарову пришлось лично развенчивать слух о своем уходе в отставку, так как об этом писали СМИ. Источником недоразумения стала анонимное исправление сведений в “Википедии”.

Те, кто распространяет слухи о Бочарове через фейковые новости пытаются подчеркнуть его непопулярность. Однако такие старания не находят многочисленных сторонников в обществе, считает политолог Аббас Галлямов.

За такой целенаправленной травлей конкретных лиц зачастую стоят определенные заинтересованные личности, интересам которых, не в полной мере отвечает деятельность или персона адресата фейковых новостей.