Глава Свердловского облсуда покидает свой пост

Александр Дементьев не стал подавать документы для продления полномочий.

Нового главу облсуда выберет в 2019 году Высшая квалификационная коллегия судей, а назначение по ее рекомендации одобрит Владимир Путин. Заявление на рассмотрение своей кандидатуры на должность подал член президиума Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, пишет URA.RU.