Глава Свердловского облсуда покидает свой пост

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Александр Дементьев, который занимал должность главы Свердловского облсуда, уходит в отставку.
Александр Дементьев не стал подавать документы для продления полномочий.
Нового главу облсуда выберет в 2019 году Высшая квалификационная коллегия судей, а назначение по ее рекомендации одобрит Владимир Путин. Заявление на рассмотрение своей кандидатуры на должность подал член президиума Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, пишет URA.RU.
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