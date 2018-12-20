«Группа ПИК» пошла на обман, чтобы продать квартиры в новых ЖК

Как сообщает RostovGazeta, в декабре в Ростове-на-Дону компания «Группы ПИК» сделала рассылку, в которой сообщалось о том, что после Нового года ставки по ипотечным кредитам резко вырастут. Компания призывала ростовчан незамедлительно покупать квартиры. В офисе застройщика изданию RostovGazeta сообщили, что информация получена от Центробанка.

Однако представители банковской отрасли не смогли подтвердить эти данные. Так, в пресс-службе регионального отделения ВТБ сообщили, что информации о росте ставок по ипотечным кредитам не поступало.

Главный аналитик ООО «Центр аналитики и финансовых технологий» Антон Быков пояснил изданию, что к концу года идет замедление рынка недвижимости и спад темпов и объемов выдачи ипотеки. В этих условиях застройщики пытаются как можно быстрее продать квартиры.

«Так называемый кредитный бум заканчивается, но, если нынешние тенденции в экономике продолжатся, возможности обслуживания этого ипотечного пузыря у россиян сильно сократятся», - говорит эксперт.

По всей видимости, компания «Группы ПИК» предприняла попытку информационного вброса, чтобы вызвать ажиотаж на рынке недвижимости и под шумок продать побольше квартир.

«Группа компаний ПИК» считается одним из крупнейших застройщиков страны. При этом объекты компании нередко сдавались с нарушением сроков до полутора лет, а качество строительства постоянно подвергается критике.