Квартира за заботу: житель Нижнего Тагила хотел обманом выселить 85-летнего ветерана
Сегодня, 11:26ОбществоФото: pixabay.com
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Житель Нижнего Тагила попытался обманом выселить женщину-ветерана Великой Отечественной войны из ее собственной квартиры, пообещав ухаживать за больной пенсионеркой в обмен на договор купли-продажи.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прокуратура установила, что в ноябре 2017 года женщина-ветеран заключила договор купли-продажи единственной жилплощади. Покупатель заверил, что женщина будет проживать в своей квартире до смерти, кроме того обещал заботиться о ней, покупать продукты и лекарства.
После подписания договора выяснились включенные в него противоречивые условия. Пенсионерка должна была съехать с квартиры в день подписания договора, однако сохранила право пользования жилым помещением.
По исковому заявлению прокуратуры 19 декабря Тагилстроевский районный суд признал договор купли-продажи недействительным. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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