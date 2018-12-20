Квартира за заботу: житель Нижнего Тагила хотел обманом выселить 85-летнего ветерана

Прокуратура установила, что в ноябре 2017 года женщина-ветеран заключила договор купли-продажи единственной жилплощади. Покупатель заверил, что женщина будет проживать в своей квартире до смерти, кроме того обещал заботиться о ней, покупать продукты и лекарства.