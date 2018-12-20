Ливинский: внедрение единого стандарта учета электроэнергии - плюс для всех
Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский сообщил, что главная задача совместной работы его компании и Минэнерго России в текущем году было развитие систем учета.
Свое отражение работа ведомства и энергетической компании нашла в принятом в третьем чтении Госдумы законопроекте. Ранее, как отмечает издание «Новые известия», в ФЗ «Об электроэнергетики» отсутствовало определение «интеллектуальных систем учета электроэнергии».
Также Ливинский отметил, что, на данный момент, в России менее 10% электросчетчиков не отвечают современным требованиям. К примеру, в странах Евросоюза уже к 2020 году планируют оборудовать более 80% счетчиков системами дистанционного сбора информации. Ливинский заявил, что Россия не вправе отставать от прогрессирующих стран.
Отсутствие необходимых систем учета не обеспечивает полную прозрачность взаимоотношения между поставщиком и потребителем. Отсюда, по словам Ливинского, и возникают разногласия и неплатежи. Главный стимул для развития интеллектуального учета заключается в цифровом совершенствовании сферы.
Кроме того глава «Россетей» отметил, что сегодня в России работают порядка 300 разновидностей счетчиков, которые не соответствуют современным стандартам интеллектуальных систем учета. Поэтому, сообщается, что включение их в единую систему невозможно.
Ливинский подчеркнул, что принятие законодательства в Госдуме прошло нелегко, так как у инициативы было много противников. Поэтому «Россети» в течении всего года искали единомышленников, доказывали необходимость системы и демонстрировали то, как выиграют обе стороны после внедрения систем. Также глава «Россетей» заявил, что внедрение интеллектуальной системы учета никоим образом не отразиться на повышении предельных тарифов для потребителя, которые установили ФАС.
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