Ливинский: внедрение единого стандарта учета электроэнергии - плюс для всех

Свое отражение работа ведомства и энергетической компании нашла в принятом в третьем чтении Госдумы законопроекте. Ранее, как отмечает издание «Новые известия», в ФЗ «Об электроэнергетики» отсутствовало определение «интеллектуальных систем учета электроэнергии».

Также Ливинский отметил, что, на данный момент, в России менее 10% электросчетчиков не отвечают современным требованиям. К примеру, в странах Евросоюза уже к 2020 году планируют оборудовать более 80% счетчиков системами дистанционного сбора информации. Ливинский заявил, что Россия не вправе отставать от прогрессирующих стран.

Отсутствие необходимых систем учета не обеспечивает полную прозрачность взаимоотношения между поставщиком и потребителем. Отсюда, по словам Ливинского, и возникают разногласия и неплатежи. Главный стимул для развития интеллектуального учета заключается в цифровом совершенствовании сферы.

Кроме того глава «Россетей» отметил, что сегодня в России работают порядка 300 разновидностей счетчиков, которые не соответствуют современным стандартам интеллектуальных систем учета. Поэтому, сообщается, что включение их в единую систему невозможно.