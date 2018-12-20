«Не детские проблемы»: фоторепортаж из детской поликлиники в Нижнем Тагиле
Потрескавшиеся стены, щели в окнах, заплатки на линолеуме: редакция TagilCity.ru посетила детскую поликлинику на ул. Карла Маркса, 36 в Нижнем Тагиле.
Здание поликлиники находится в самом центре Нижнего Тагила – на ул. Карла Маркса, 34, однако, как говорят родители маленьких посетителей медучреждения, «больница застряла в советском периоде».
Это какая-то машина времени, захожу и как в советское время возвращаюсь, рассказала одна и из посетительниц.
В здании, как сообщают родители, не холодно, но очень дует в коридорах и в кабинетах. Причиной тому, по мнению тагильчан, являются щели в окнах.
Окна никогда тут не меняли, я в детстве еще сюда ходила, очень дует в коридорах,сказала жительница Нижнего Тагила.
Плитка на полу – в трещинах, а на потерявшем цвет линолеуме – заплатки.
Я очень боюсь, что могу запнуться и упасть вместе с ребенком,пожаловалась тагильчанка.
Краска на стенах потрескалась, видно, что местами трещины замазаны.
Конечно, все не очень хорошо, но мы стараемся своими силами создавать уют,сообщила редакции TagilCity.ru медработница.
Двери в кабинеты также износились, на некоторых видны крупные трещины.
Перила погнулись, с них сходит краска, на стенах лестничных пролетов осыпается штукатурка.
Пеленальные столики вызывают опасения у родителей, при этом в зале висит телевизор.
Хлипкое все такое, ненадежное, но мы то пришли и ушли, а врачи тут работают, каково им видеть это все ежедневно, а потом все удивляются, что врачи бегут из города, так потому и бегут! Не детские проблемы, в общем!возмутилась мама юной тагильчанки.
На вопрос был ли в помещениях медучреждения ремонт, все собеседники редакции затруднились ответить. Между тем, еще летом 2018 года руководство медучреждения сообщало, что средства на ремонт детской поликлиники будут изысканы. За комментариями по данному вопросу 20 декабря редакция обратилась к заместителю главного врача Валентине Шагуриной. Услышав, что речь идет о поликлинике на ул. Карла Маркса, она сослалась на занятость и отказалась беседовать с журналистом.
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