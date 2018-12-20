«Не детские проблемы»: фоторепортаж из детской поликлиники в Нижнем Тагиле

Здание поликлиники находится в самом центре Нижнего Тагила – на ул. Карла Маркса, 34, однако, как говорят родители маленьких посетителей медучреждения, «больница застряла в советском периоде».

Это какая-то машина времени, захожу и как в советское время возвращаюсь, рассказала одна и из посетительниц.

В здании, как сообщают родители, не холодно, но очень дует в коридорах и в кабинетах. Причиной тому, по мнению тагильчан, являются щели в окнах.

Окна никогда тут не меняли, я в детстве еще сюда ходила, очень дует в коридорах,сказала жительница Нижнего Тагила.

Плитка на полу – в трещинах, а на потерявшем цвет линолеуме – заплатки.

Я очень боюсь, что могу запнуться и упасть вместе с ребенком,пожаловалась тагильчанка.

Краска на стенах потрескалась, видно, что местами трещины замазаны.

Конечно, все не очень хорошо, но мы стараемся своими силами создавать уют,сообщила редакции TagilCity.ru медработница.

Двери в кабинеты также износились, на некоторых видны крупные трещины.

Перила погнулись, с них сходит краска, на стенах лестничных пролетов осыпается штукатурка.

Пеленальные столики вызывают опасения у родителей, при этом в зале висит телевизор.

Хлипкое все такое, ненадежное, но мы то пришли и ушли, а врачи тут работают, каково им видеть это все ежедневно, а потом все удивляются, что врачи бегут из города, так потому и бегут! Не детские проблемы, в общем!возмутилась мама юной тагильчанки.