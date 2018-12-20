Пострадавшая при пожаре в своей квартире тагильчанка скончалась от ожогов

54-летняя хозяйка квартиры на улице Горошникова, 70 в Нижнем Тагиле, которую после пожара 16 декабря госпитализировали в тяжелом состоянии, умерла. У пострадавшей были диагностированы множественные ожоги кистей рук и лица, а также отравление продуктами горения.