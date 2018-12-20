Пострадавшая при пожаре в своей квартире тагильчанка скончалась от ожогов
Сегодня, 11:06ОбществоФото: pixabay.com
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Тагильчанка, пострадавшая 16 декабря при пожаре в квартире на улице Горошникова, 70, умерла в реанимации.
Сюжеты: Нижний Тагил
54-летняя хозяйка квартиры на улице Горошникова, 70 в Нижнем Тагиле, которую после пожара 16 декабря госпитализировали в тяжелом состоянии, умерла. У пострадавшей были диагностированы множественные ожоги кистей рук и лица, а также отравление продуктами горения.
Пострадавшая скончалась в реанимации. 21 декабря состоятся похороны, сообщил источник TagilCity.ru.
Известно также, что погибшая курила.
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