Путин о мусороперерабатывающей индустрии в России: «Мы никогда этим не занимались»

В ходе пресс-конференции 20 декабря журналист из Челябинска задала главе государства на тему мусоросортировки и мусоропереработки. Уральский журналист посетовала, что ни в одном городе страны нет индустрии для мусоросортировки. Представителя СМИ интересовал вопрос, как будет решаться в стране ситуация с мусором и почему до сих пор проблема этой индустрии актуальна для России.

Глава государства Владимир Путин отметил, что ответ на вопрос о сложной ситуации будет простым: «Мы никогда этим не занимались».

Мы никогда этим не занимались, сбрасывали мусор в яму, никто не занимался переработкой никогда. С развитием промышленности товаров широкого потребления количество мусора увеличивается. В Тихом океане плавают целые острова из пластика, в России – свалки. Нам нужно решить несколько задач: ликвидация несанкционированных свалок, выстроить индустрию переработки. Нужно выстроить систему переработки. Использовать только лучшее из международного опыта,сказал Путин.

Президент сделал акцент на том, что все заводы должны быть выстроены с учётом всех норм, иметь фильтры, чтобы размещение было возможно даже вблизи городов.