Путин о мусороперерабатывающей индустрии в России: «Мы никогда этим не занимались»
Владимир Путин заявил, что в России следует решить несколько задач, связанных с мусором: ликвидировать несанкционированные свалки, выстроить индустрию переработки и развить эту систему.
В ходе пресс-конференции 20 декабря журналист из Челябинска задала главе государства на тему мусоросортировки и мусоропереработки. Уральский журналист посетовала, что ни в одном городе страны нет индустрии для мусоросортировки. Представителя СМИ интересовал вопрос, как будет решаться в стране ситуация с мусором и почему до сих пор проблема этой индустрии актуальна для России.
Глава государства Владимир Путин отметил, что ответ на вопрос о сложной ситуации будет простым: «Мы никогда этим не занимались».
Мы никогда этим не занимались, сбрасывали мусор в яму, никто не занимался переработкой никогда. С развитием промышленности товаров широкого потребления количество мусора увеличивается. В Тихом океане плавают целые острова из пластика, в России – свалки. Нам нужно решить несколько задач: ликвидация несанкционированных свалок, выстроить индустрию переработки. Нужно выстроить систему переработки. Использовать только лучшее из международного опыта,сказал Путин.
Президент сделал акцент на том, что все заводы должны быть выстроены с учётом всех норм, иметь фильтры, чтобы размещение было возможно даже вблизи городов.
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