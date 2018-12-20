Самолет приземлился с третьей попытки в Кольцово после столкновения со стаей птиц

19 декабря самолет авиакомпании «Ямал» при взлете из аэропорта города Салехард столкнулся со стаей птиц.

На борту воздушного судна находились 98 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет Сухой Суперджет совершал перелет из Салехарда в Екатеринбург.

В аэропорту Кольцово при попытке зайти на посадку левая стойка шасси не выпустилась. Пилотами выполнены три захода на приземление и применен аварийный выпуск шасси. В итоге самолет успешно приземлился в Екатеринбурге.