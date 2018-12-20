Самолет приземлился с третьей попытки в Кольцово после столкновения со стаей птиц
Сегодня, 11:47ОбществоФото: pixabay.com
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При совершении рейса Салехард-Екатеринбург самолет при взлете столкнулся со стаей птиц и не смог приземлиться с первой попытки.
Сюжеты: Екатеринбург
19 декабря самолет авиакомпании «Ямал» при взлете из аэропорта города Салехард столкнулся со стаей птиц.
На борту воздушного судна находились 98 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет Сухой Суперджет совершал перелет из Салехарда в Екатеринбург.
В аэропорту Кольцово при попытке зайти на посадку левая стойка шасси не выпустилась. Пилотами выполнены три захода на приземление и применен аварийный выпуск шасси. В итоге самолет успешно приземлился в Екатеринбурге.
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