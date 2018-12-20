Вооружённый торговец гашишем пойман в Екатеринбурге

Злоумышленник пытался продать наркотическое вещество растительного происхождения двум покупателям, для чего прибыл в столицу Свердловской области. В момент передачи гашиша группу задержали оперативники.

При досмотре продавца сотрудники правоохранительных органов изъяли у него травматический пистолет и ружьё «Сайга». На данный момент задержанный находится под стражей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Вечерний Екатеринбург».