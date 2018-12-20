Вооружённый торговец гашишем пойман в Екатеринбурге

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В ходе операции оперативников таможни и полиции в Екатеринбурге удалось задержать торговца наркотиками и двух его покупателей. При себе у задержанного оказалось огнестрельное оружие.
Сюжеты: Екатеринбург
Злоумышленник пытался продать наркотическое вещество растительного происхождения двум покупателям, для чего прибыл в столицу Свердловской области. В момент передачи гашиша группу задержали оперативники.
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При досмотре продавца сотрудники правоохранительных органов изъяли у него травматический пистолет и ружьё «Сайга». На данный момент задержанный находится под стражей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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