Взятка за молчание: юрисконсульт свердловского медколледжа осуждена на три года

В 2017 году 51-летняя женщина работала в колледже начальником хозотдела и юрисконсультом узнала, что заместитель главбуха образовательного учреждения присвоила денежные средства. За свое молчание женщина потребовала 800 тысяч рублей. Деньги были переданы ей в декабре того же года, после чего осужденная была задержана.