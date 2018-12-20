Взятка за молчание: юрисконсульт свердловского медколледжа осуждена на три года
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pxhere.com
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Сотрудница областного медколледжа получила три года колонии за то, что потребовала у заместителя бухгалтера ОУ 800 тысяч рублей.
В 2017 году 51-летняя женщина работала в колледже начальником хозотдела и юрисконсультом узнала, что заместитель главбуха образовательного учреждения присвоила денежные средства. За свое молчание женщина потребовала 800 тысяч рублей. Деньги были переданы ей в декабре того же года, после чего осужденная была задержана.
Суд приговорил обвиняемую к трем годам колонии. Сотрудница колледжа, работавшая заместителем главного бухгалтера, также была осуждена на три года тюрьмы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
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