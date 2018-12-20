Юнармейцы выступили во Владимире на фестивале патриотической песни

Во Владимире пятнадцатого декабря прошел IV Международный Фестиваль патриотической песни «Юнармия – чтим своих героев», посвященный тридцатой годовщине окончания войны в Афганистане. Организатором мероприятия выступила общественная организация «Боевое братство».
Совспорт пишет, что на сцене областного академического театра драмы выступили ветераны боевых действий, профессиональные исполнители из разных регионов России и гости из Донецка и Луганска, юные таланты-юнармейцы.
Руководители «Боевого братства» и Юнармии города Владимир обратились с приветственным словом к гостям и участникам фестиваля. Прозвучало немало известных и новых песен, а также важных слов о мужестве и любви к Родине, о силе духа, о необходимости патриотического воспитания. Кроме того, внимание акцентировалось и на том, как много значат для подрастающего поколения встречи с теми, кто знает о войне не понаслышке. Все участники праздника получили памятные дипломы и приглашение на юбилейный V фестиваль.
Мероприятие окончилось памятной фотографией и угощениями от полевой кухни на площади перед театром.
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