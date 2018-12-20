Юнармейцы выступили во Владимире на фестивале патриотической песни

Руководители «Боевого братства» и Юнармии города Владимир обратились с приветственным словом к гостям и участникам фестиваля. Прозвучало немало известных и новых песен, а также важных слов о мужестве и любви к Родине, о силе духа, о необходимости патриотического воспитания. Кроме того, внимание акцентировалось и на том, как много значат для подрастающего поколения встречи с теми, кто знает о войне не понаслышке. Все участники праздника получили памятные дипломы и приглашение на юбилейный V фестиваль.