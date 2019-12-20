32 свердловских подразделения ГИБДД получили 57 новых патрульных машин
Вчера, 22:02ОбществоФото: В.Н. Горелых
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20 декабря свердловский гарнизон полиции получил 57 патрульных машин, сообщает пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
Автомобили марки «Лада Веста» предназначаются для дорожно-постовой службы ГИБДД. На церемонии вручения присутствовал Евгений Куйвашев, начальник Главного управления МВД Александр Мешков, депутат Госдумы Антон Шипулин.
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Как рассказал Валерий Горелых, два года назад между Правительством Свердловской области и ОВД было заключено соглашение об оказании содействия в применении комплекса «Безопасный город». Автомобили получили 32 подразделения ГИБДД.
Также свердловский губернатор выручил 36 карет скорой помощи и шесть передвижных ФАПов.
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