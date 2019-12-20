Адвокат убийцы инвалида из Березовского обвиняется в пьяной езде
Сегодня, 20:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Адвокат, которая защищала одного из убийц инвалида из Березовского, попала под суд за пьяную езду, пишет Ура.ру.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что уголовное дело в отношении 48-летней Татьяны Вагиной передано в суд. Один раз адвоката останавливали по подозрению в пьяной езде, но она отказалась от прохождения экспертизы. Во второй раз инспекторы ГИБДД вновь остановили женщину в июне 2019 года. Они выявили факт управления женщиной автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Татьяна Вагина защищала одного из школьников, которые обвинялись в убийстве инвалида. В 2018 году подростки заманили его за гаражи и забили его до смерти. Происходящее подростки сняли на видео. Обвиняемые в убийстве инвалида были осуждены на восемь и девять лет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей