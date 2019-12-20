Адвокат убийцы инвалида из Березовского обвиняется в пьяной езде

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что уголовное дело в отношении 48-летней Татьяны Вагиной передано в суд. Один раз адвоката останавливали по подозрению в пьяной езде, но она отказалась от прохождения экспертизы. Во второй раз инспекторы ГИБДД вновь остановили женщину в июне 2019 года. Они выявили факт управления женщиной автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.