Дело экс-главы Сысерти «колбасного короля» Карамышева вернули на новое рассмотрение

Уголовное дело поступило в Сысертский райсуд 7 октября. Однако 25 октября материалы дела вернули в прокуратуру для устранения ряда недочетов. В прокуратуре не согласились с таким решением и обжаловали решение в облсуде.

В 2017 году основатель колбасной фабрики после выборов в думу несколько раз уезжал на отдых за границу. Эти поездки происходили в рабочее время, при этом Карамышев получал зарплату, отметив себе в рабочем табеле эти периоды времени рабочими днями. По версии следствия, своими действиями Карамышев нанес бюджету Сысерти ущерб в 53 тысяч рублей. Сам Карамышев пояснял, что позже был подан уточненный табель и выплаченные ему за отпускной период деньги были удержаны со следующей зарплаты.