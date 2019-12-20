Дело экс-главы Сысерти «колбасного короля» Карамышева вернули на новое рассмотрение
Вчера, 22:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловский облсуд вернул на новое рассмотрение дело экс-главы Сысерти и председателя думы Александра Карамышева, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге, пишет Znak.
Уголовное дело поступило в Сысертский райсуд 7 октября. Однако 25 октября материалы дела вернули в прокуратуру для устранения ряда недочетов. В прокуратуре не согласились с таким решением и обжаловали решение в облсуде.
В 2017 году основатель колбасной фабрики после выборов в думу несколько раз уезжал на отдых за границу. Эти поездки происходили в рабочее время, при этом Карамышев получал зарплату, отметив себе в рабочем табеле эти периоды времени рабочими днями. По версии следствия, своими действиями Карамышев нанес бюджету Сысерти ущерб в 53 тысяч рублей. Сам Карамышев пояснял, что позже был подан уточненный табель и выплаченные ему за отпускной период деньги были удержаны со следующей зарплаты.
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