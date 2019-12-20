Долг екатеринбурженки после микрозайма вырос в 25 раз. Суд освободил ее от процентов

В 2015 году взяв 15 тысяч микрозайма, через две недели женщина должна была вернуть 19,8 тысяч рублей. Однако не смогла этого сделать, начали расти проценты задолженности. Кредиторы продали долг женщины коллекторскому агентству, а оно в свою очередь заключило договор цессии с физическим лицом.

Владелец долга подал в суд на заемщицу с требованием выплаты основного долга — 14,8 тысяч рублей, проценты за пользование займом за четыре года в период с 23 сентября 2015 по 15 мая 2019 в размере 356,5 тысяч рублей, штрафную неустойку за нарушение сроков возврата суммы основного долга в размере 10,6 тысяч рублей, проценты за пользование займом в размере 20% годовых от суммы займа, а также штрафную неустойку в размере 20% годовых.

Однако Чкаловский суд в удовлетворении иска отказал. Областной суд в свою очередь отклонил поданную истцом апелляцию и утвердил решение районного суда.