Дорожные службы Нижнего Тагила работают в усиленном режиме из-за снегопадов

Директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов рассказал, что ночью были очищены основные магистрали.

Сейчас будем чистить центральные улицы и подходы к контейнерным площадкам, сказал он.

Также отчитался руководитель МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Работаем по содержанию. Продолжаем уборку территорий. В новогодние праздники будем работать все дни, отметил Игорь Васильев.