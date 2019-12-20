Дорожные службы Нижнего Тагила работают в усиленном режиме из-за снегопадов
Сегодня, 11:40ОбществоФото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
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Дорожные службы в Нижнем Тагиле в ночное время проводили уборку улиц в усиленном режиме и продолжают работы в данное время в связи с ухудшением погодных условий. Об этом руководители предприятий сообщили на аппаратном совещании в администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов рассказал, что ночью были очищены основные магистрали.
Сейчас будем чистить центральные улицы и подходы к контейнерным площадкам, сказал он.
Также отчитался руководитель МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Работаем по содержанию. Продолжаем уборку территорий. В новогодние праздники будем работать все дни, отметил Игорь Васильев.
Напомним, 18 октября в Нижнем Тагиле состоялся парад дорожной техники, где руководители МУП «Тагилдорстроя» и ООО «УБТ-Сервис» продемонстрировали готовность к зиме.
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