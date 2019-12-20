Экс-начальнику центра «Э» Ингушетии отказано в УДО решением Свердловского облсуда
Сегодня, 18:55ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловский областной суд оставил в силе решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, который отказал в условно-досрочном освобождении экс-начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимуру Хамхоеву, сообщает пресс-служба областного суда.
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Тимур Хамхоев был осужден в 2016 году Нальчикским гарнизонным военным судом и приговорен к семи годам колонии общего режима по статьям УК РФ «Грабеж», «Вымогательство», «Превышение должностных полномочий», «Похищение у гражданина паспорта».
Бывший начальник ЦПЭ МВД Ингушетии был арестован сотрудниками УФСБ вместе с тремя своими заместителями и несколькими полицейскими.
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