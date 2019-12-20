Экс-начальнику центра «Э» Ингушетии отказано в УДО решением Свердловского облсуда

Тимур Хамхоев был осужден в 2016 году Нальчикским гарнизонным военным судом и приговорен к семи годам колонии общего режима по статьям УК РФ «Грабеж», «Вымогательство», «Превышение должностных полномочий», «Похищение у гражданина паспорта».