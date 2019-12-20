Фонду памяти группы Дятлова вернули личные вещи погибших туристов
Свердловская прокуратура вернула фонду памяти группы Дятлова личные вещи туристов, погибших на Северном Урале 60 лет назад. Ранее личные записи и фотопленки дятловцев использовались для проведения проверки по факту их гибели, пишет Ура.ру.
В письме в адрес фонда за подписью начальника отдела Свердловской областной прокуратуры Мякишева говорится, что в связи с ненадобностью возвращаются 21 фотопленка, три блокнота с записями туристов, письмо Кривонищенко Г.А., записка Иванова Л.Н., копия расписки о получении пленок от Ивановой А.Л., письмо Колмагоровой З.А., 10 фотографии и фотоаппарат ФЭД N41137.
Все вещдоки вернулись в фонд в начале декабря.
Напомним, ранее сотрудники фонда обращались к руководителю СКР с просьбой возобновить расследование гибели туристов, так как результаты прокурорской проверки их не удовлетворили.
Кроме того, совместно с родственниками погибших фондовцы хотят личной встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Они уверены, что в советское время расследование не было проведено должным образом.