Фонду памяти группы Дятлова вернули личные вещи погибших туристов

В письме в адрес фонда за подписью начальника отдела Свердловской областной прокуратуры Мякишева говорится, что в связи с ненадобностью возвращаются 21 фотопленка, три блокнота с записями туристов, письмо Кривонищенко Г.А., записка Иванова Л.Н., копия расписки о получении пленок от Ивановой А.Л., письмо Колмагоровой З.А., 10 фотографии и фотоаппарат ФЭД N41137.

Все вещдоки вернулись в фонд в начале декабря.

Напомним, ранее сотрудники фонда обращались к руководителю СКР с просьбой возобновить расследование гибели туристов, так как результаты прокурорской проверки их не удовлетворили.