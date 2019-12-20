Корреспондент «Базы» перестала выходить на связь после задержания сотрудниками ФСБ
В подмосковном Подольске сотрудниками ФСБ и СКР была задержана корреспондент «Базы» Анна Никитина.
Сообщается, что журналист выехала на встречу с семьей Евгения Манюрова, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке 19 декабря. Никитина пообщалась с матерью стрелка. В момент нахождения корреспондента в квартире пришли следователи. Эту информацию девушка сообщила коллегам. Затем она перестала выходить на связь, а потом ее телефон оказался отключен. Связаться с Никитиной не удается с трех часов ночи.
Сотрудники «Базы» обращаются к силовикам с просьбой отпустить коллегу, либо разрешить посещение адвоката.
Напомним, 19 декабря несколько человек открыли стрельбу у здания ФСБ, в результате погибли трое сотрудников ФСО. Одного из стрелков удалось задержать. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Москве в июле текущего года был задержан журналист Иван Голунов. Его подозревали в хранении наркотических средств. 11 июля МВД прекратило уголовное дело против Голунова. Сам журналист настаивал на том, что ему подбросили наркотики в связи с его профессиональной деятельностью. На сегодняшний день до сих пор неизвестны результаты проверки по делу. 2 декабря суд отклонил жалобу корреспондента на бездействие следствия.