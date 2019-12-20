Медики Нижнего Тагила рассказали, стоит ли опасаться вспышки ОРВИ в праздники

В этом году стоит погода способствующая распространению заболеваний. Пока что Минздрав молчит и прогнозы не строит. Заболеваемость была повышена и в прошлом году, но вспышек уже много лет не регистрируется. Всё будет зависеть от погодных условий. Тёплая температура способствует. Плюс — проведение ёлок и массовых мероприятий. Так происходит каждый год,говорит Ольга Булдакова.

Сергей Овсянников пояснил, что любые массовые мероприятия подразумевают риски получения заболеваний. Тем не менее, он заявил, что спрогнозировать это невозможно.

Нужно задавать вопрос готовы ли мы к оказанию помощи, если количество обратившихся увеличится. Повышение заболеваемости возможно, но мы не рассматриваем это как вспышку. В любом случае наши лечебные учреждения готовы к подобному,заявил Овсянников.

Также главный врач пояснил, что лечебные учреждения работают ежедневно, без выходных, и всегда есть дежурный врач. По его словам, режим работы поликлиник будет размещен на сайте администрации города.