Медики Нижнего Тагила рассказали, стоит ли опасаться вспышки ОРВИ в праздники
В Нижнем Тагиле не ожидается вспышки ОРВИ в праздники, хотя уровень заболеваемости уже повышен. Об этом TagilCity.ru рассказали заместитель главного врача детской городской больницы Ольга Булдакова и главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников.
В этом году стоит погода способствующая распространению заболеваний. Пока что Минздрав молчит и прогнозы не строит. Заболеваемость была повышена и в прошлом году, но вспышек уже много лет не регистрируется. Всё будет зависеть от погодных условий. Тёплая температура способствует. Плюс — проведение ёлок и массовых мероприятий. Так происходит каждый год,говорит Ольга Булдакова.
Сергей Овсянников пояснил, что любые массовые мероприятия подразумевают риски получения заболеваний. Тем не менее, он заявил, что спрогнозировать это невозможно.
Нужно задавать вопрос готовы ли мы к оказанию помощи, если количество обратившихся увеличится. Повышение заболеваемости возможно, но мы не рассматриваем это как вспышку. В любом случае наши лечебные учреждения готовы к подобному,заявил Овсянников.
Также главный врач пояснил, что лечебные учреждения работают ежедневно, без выходных, и всегда есть дежурный врач. По его словам, режим работы поликлиник будет размещен на сайте администрации города.
Напомним, грипп является одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, но необходимость вакцины осознают не все. Врачи настаивают, что прививка от гриппа — это единственный способ уберечь себя в период эпидемии. По данным врачей Детской городской больницы, в 2019 году Нижнем Тагиле от гриппа привиты только 66% детского населения города. Привка защищает от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых. Если ребёнок всё-таки подхватил вирус, то в любом случае он защищён от осложнений, а сама болезнь протекает в более лёгкой форме. Доктора сообщают, что вакцина действует в течение года.