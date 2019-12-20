Министерство госимущества судится с церковью в Екатеринбурге из-за 155 тысяч рублей
Сегодня, 13:53ОбществоФото: Сайт храма "Вознесение"
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В свердловский арбитраж поступило исковое заявление от регионального министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) к приходу в честь Вознесения Господня, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Храм расположен на улице Серафимы Дерябиной и соединен с Домом прощания «Вознесение». Сумма исковых требований МУГИСО составляет 155 тысяч рублей. В иске указано, что приход относится к Екатеринбургской епархии. Причина иска — неизвестна. Предполагается, что речь идет о задолженности за аренду земельного участка.
Получить комментарии в МУГИСО и епархии журналистам издания не удалось.
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