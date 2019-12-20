Министерство госимущества судится с церковью в Екатеринбурге из-за 155 тысяч рублей

Храм расположен на улице Серафимы Дерябиной и соединен с Домом прощания «Вознесение». Сумма исковых требований МУГИСО составляет 155 тысяч рублей. В иске указано, что приход относится к Екатеринбургской епархии. Причина иска — неизвестна. Предполагается, что речь идет о задолженности за аренду земельного участка.