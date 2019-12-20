На территории РФ стали чаще пользоваться барьерной контрацепцией
Исследование компании DSM Group показало, что в последнее время на территории РФ наблюдается повышение продаж презервативов. Если в 2015 году средненедельные продажи достигали 2,394 млн штук, то в нынешнем составили 2,716 млн.
С января по октябрь в РФ приобрели 115,379 млн штук презервативов. Лучше всего они продавались в Центральном и Приволжском федеральных округах, сообщило издание news.ru.
Также стало известно, что в последние годы россияне стали приобретать на новый год больше презервативов. Рост в период с середины декабря прошлого года по середину января нынешнего года составил более 13 процентов.
В пограничные месяцы позапрошлого и прошлого годов зафиксирован рост на 4,6 процента штучных продаж. Но за год до того, этот показатель составил -19,6 процента.
Ранее стала известна позиция замминистра просвещения по поводу школьных кондоматов. Она выступила против них и заявила, что сексуальным просвещением детей должны заниматься родители, а в отдельных случаях школьные психологи.