На Урале проверят школу, где дети учатся в коридоре

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Прокуратура Краснотурьинска проведет проверку после публикации в СМИ сообщения о детях, вынужденных обучаться в коридоре школы из-за нехватки кабинетов, сообщает надзорное ведомство.
Ранее сообщалось, что в школе № 15 дети занимаются в коридоре, так как их перевели из ветхого здания. Новую школу обещали построить в 2018 году, но этого не произошло, а в старой школе не хватает классов. В коридоре занимается коррекционный класс.
Сотрудники прокуратуры с целью проверки указанной информации опросят директора школы № 2, руководителя управления образования городского округа Краснотурьинск, иных лиц,сообщает надзорное ведомство.
Будет проверена необходимая документация и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
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