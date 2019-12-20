Полиция хочет получить право временно забирать детей из семьи
Сегодня, 09:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В МВД России готовят поправки к Семейному кодексу, касающиеся временного изъятия несовершеннолетних из семьи в случае, если нарушены права детей или им угрожает опасность, пишут «Известия».
Согласно действующему законодательству, таким правом наделены только органы опеки, которые работают в фиксированном графике. А иногда, по мнению представителей МВД, возникают ситуации, требующие принятия безотлагательных мер. Тогда право изъять ребенка для его блага должно быть у сотрудников полиции.
Отмечается, что речь не идет о последующем лишении родителей прав на ребенка.
Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем,пояснил начальник управления организации охраны правопорядка МВД РФ Станислав Колесник.
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