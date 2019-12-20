Полиция хочет получить право временно забирать детей из семьи

Согласно действующему законодательству, таким правом наделены только органы опеки, которые работают в фиксированном графике. А иногда, по мнению представителей МВД, возникают ситуации, требующие принятия безотлагательных мер. Тогда право изъять ребенка для его блага должно быть у сотрудников полиции.