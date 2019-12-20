Правительство поддержало понижение нештрафуемого порога превышения скорости
Сегодня, 20:43ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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Порог превышения скорости, за который не будет выписываться штраф, понизят с 20 до 10 километров в час, пишет РИА «Новости».
Вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии по безопасности дорожного движения заявил о том, что нужно предотвратить ситуации, когда водители прибавляют к скоростному ограничению 20 километров в час, считая это разрешенным режимом. Также он отметил, что подобного нештрафуемого порога превышения скорости не существует ни в одной «цивилизованной стране мира».
Мы посмотрим результаты, подсчеты сегодня были представлены — в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тысячи жизней людей. Вот это цена вопроса, подчеркнул Акимов.
Предварительно, изменения в законодательство должны внести в течение 2020 года. Размер штрафа пока обсуждается. Минтранс положительно отнёсся к инициативе.
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