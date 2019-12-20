Правительство поддержало понижение нештрафуемого порога превышения скорости

Вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии по безопасности дорожного движения заявил о том, что нужно предотвратить ситуации, когда водители прибавляют к скоростному ограничению 20 километров в час, считая это разрешенным режимом. Также он отметил, что подобного нештрафуемого порога превышения скорости не существует ни в одной «цивилизованной стране мира».