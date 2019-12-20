С ноября Роспотребнадзор получил полсотни жалоб на «Водоканал-НТ»

Как рассказал TagilCity.ru главный врач ведомства Юрий Бармин, пять административных дел уже закончено.

Выявлено нарушение требований к качеству питьевой воды централизованного водоснабжения. Составлены протоколы, а материалы направлены в суд,рассказал Бармин.

Также он предположил, что рост количества обращений связан с тем, что в октябре экологические активисты опубликовали в социальных сетях Нижнего Тагила инструкцию и бланк заявлений в Роспотребнадзор для забора воды и лабораторных исследований.