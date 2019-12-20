С ноября Роспотребнадзор получил полсотни жалоб на «Водоканал-НТ»
С начала ноября 2019 года Нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области получил 51 письменное обращение граждан с жалобами на качество питьевой воды. В связи с этим в отношении ООО «Водоканал-НТ» было возбуждено восемь административных дел.
Как рассказал TagilCity.ru главный врач ведомства Юрий Бармин, пять административных дел уже закончено.
Выявлено нарушение требований к качеству питьевой воды централизованного водоснабжения. Составлены протоколы, а материалы направлены в суд,рассказал Бармин.
Также он предположил, что рост количества обращений связан с тем, что в октябре экологические активисты опубликовали в социальных сетях Нижнего Тагила инструкцию и бланк заявлений в Роспотребнадзор для забора воды и лабораторных исследований.
Ранее на воорос тагильских предпринимателей, почему они должны нести расходы за превышения нормативов вредности, если воду в таком качестве поставляют сетевики, замдиректора «Водоканала-НТ» Евгений Захаров заявил, что если бизнесмены подписали договор, то теперь с подобными претензиями обращаться поздно, а по качеству воды он порекомендовал обращаться в Роспотребнадзор.