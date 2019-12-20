Сергей Шамраев: форекс таит в себе большие риски и возможности

В первую очередь злоумышленники пользуются неграмотностью и доверием наших соотечественников. Как пишет “Экспресс газета”, инвесторам следует опасаться предложений от кредитных потребительских кооперативов (КПК). Они называют привлекательные ставки по депозитам, утверждая, что вклады будут застрахованы. Потом выясняется, что под видом КПК работает финансовая пирамида, у которой нет цели вывести денежные средства клиентов, а страховка оказывается обычной фикцией. Обращения в полицию и суды не дают результата, ведь мошенники заранее готовы к такому повороту. Если решение суда будет в пользу жертвы, деньги все равно не удастся вернуть, потому что в кооперативе их не остается.

Еще одним “популярным” видом мошенничества является размещение новых криптовалют. В этом случае деньги инвесторов путем обмана выводятся из их кошельков и вполне законно переходят к жуликам.

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Как не стать жертвой очередной схемы мошенников? В первую очередь надо понимать, что невозможно получить доход, не делая для этого ничего.

Торговля финансовыми активами становится альтернативой банковским депозитам. В текущем году брокерами был зафиксирован рекордный приток инвесторов, который превысил 1,5 млн россиян. Рядовые граждане проявляют большой интерес к инструментам инвестиционных счетов. Аналогичную возможность предоставляет рынок «Форекс», но в чем тогда разница между ним и брокерами?

Финансовый эксперт, директор ООО «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев рассказал, что рассчитывать на результативную торговлю на этом рынке можно при инвестировании от миллиона рублей. При открытии счета брокер предоставит клиенту «кредитное плечо» 1 к 2, то есть возможность инвестировать сумму, которая превышает текущий депозит в 2 раза. А при этом форекс-дилеры существенно расширяют этот горизонт до 1 к 50.

Эксперт отмечает, что депозит на сумму в 50 тысяч рублей с «кредитным плечом» 20 становится миллионом рублей, а с такими средствами можно работать. Форекс-дилеры стремятся охватить небольших инвесторов, которые хотят внести небольшую сумму, но торговать с разнообразными активами и высокими плечами, в этом и заключается их конкурентное преимущество.

Чем больше «кредитное плечо», тем выше риски. Соответственно, торгуя на «Форексе», важно понимать всю степень своей ответственности. На Западе это понимают, а в России же мало кто знает, как работают такого рода инструменты, из-за чего формируется негативное предубеждение к финансовому рынку.

Единственный способ не попасть в руки обманщиков - повышать свою финансовую грамотность. При этом Шамраев отметил, что в этом вопросе нельзя обойтись одной лишь теорией. Необходимо самому методом проб и ошибок проходить этот путь, как в свое время делали все опытные трейдеры.