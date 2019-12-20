Свердловский депутат увидел опасность в законе о домашнем насилии

В посте на своей странице в Facebook депутат написал о том, что толкование понятия «семейно-бытовое насилие» может нести опасность.

В законопроекте дается расшифровка понятия «семейно-бытовое насилие». Среди прочего — это причинение психического страдания. И вот здесь кроется большая опасность, написал народный избранник.

По мнению Иванова, обычные семейные ссоры приведут к разрушению сотен тысяч семей. Также он отметил, что по новому закону любой, кто узнал о факте домашнего насилия, может сообщить об этом в правоохранительные органы.

Если сосед услышал за стенкой, как вы громко поругались, он сможет «донести куда следует», говорит депутат.