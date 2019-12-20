Свердловский депутат увидел опасность в законе о домашнем насилии
Вчера, 23:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил об опасности, которую несет закон о домашнем насилии. Закон в начале предстоящего года внесут в Госдуму.
В посте на своей странице в Facebook депутат написал о том, что толкование понятия «семейно-бытовое насилие» может нести опасность.
В законопроекте дается расшифровка понятия «семейно-бытовое насилие». Среди прочего — это причинение психического страдания. И вот здесь кроется большая опасность, написал народный избранник.
По мнению Иванова, обычные семейные ссоры приведут к разрушению сотен тысяч семей. Также он отметил, что по новому закону любой, кто узнал о факте домашнего насилия, может сообщить об этом в правоохранительные органы.
Если сосед услышал за стенкой, как вы громко поругались, он сможет «донести куда следует», говорит депутат.
Бьёт — значит, терпишь. Кто поможет жертвам домашнего насилия в Нижнем Тагиле?
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