В Екатеринбурге у здания ФСБ усилили меры безопасности после перестрелки на Лубянке
Сегодня, 14:53ОбществоФото: Е1.ru
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У здания ФСБ на улице Вайнера в Екатеринбурге усилили меры безопасности после перестрелки на Лубянке в Москве, произошедшей 19 декабря, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Утром 20 декабря у здания появились патрульные машины, которые не давали посторонним автомобилям подъехать на парковку. Кроме того, территорию огородили красной лентой. Инспекторы ГИБДД выборочно останавливают автомобили и проверяют у водителей документы.
Напомним, в Москве вечером 19 декабря произошла перестрелка у здания ФСБ. В результате инцидента погибли трое сотрудников ФСО. Нападавших было трое, одного из них задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
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