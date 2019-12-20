В Екатеринбурге у здания ФСБ усилили меры безопасности после перестрелки на Лубянке

Утром 20 декабря у здания появились патрульные машины, которые не давали посторонним автомобилям подъехать на парковку. Кроме того, территорию огородили красной лентой. Инспекторы ГИБДД выборочно останавливают автомобили и проверяют у водителей документы.

Напомним, в Москве вечером 19 декабря произошла перестрелка у здания ФСБ. В результате инцидента погибли трое сотрудников ФСО. Нападавших было трое, одного из них задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».