В Нижнем Тагиле аферисты продают в соцсетях билеты на новогодние спектакли драмтеатра
В Нижнем Тагиле активизировались мошенники, предлагающие людям в соцсетях купить билеты на новогодние спектакли Нижнетагильского драматического театра, об этом сообщили в группе учреждения культуры.
Мы думаем, что это единичный случай. Раньше такого никогда не было. У нас билеты продаются только на официальном сайте театра и в кассе. А билеты на новогодние спектакли можно купить только в кассе,рассказала TagilCity.ru руководитель отдела развития театра Елена Боярская.
О пострадавших от действий мошенников не сообщалось.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что спектакль Нижнетагильского драмтеатра «Головлевы. Маменька» будет представлен на фестивале малых городов России. Спектакль «Головлевы. Маменька» будет показан в рамках номинации «Спектакли большой формы». Кроме того из свердловских театров в эту номинацию попала постановка «Драма № 3» из Каменска-Уральского. Премьера спектакля «Головлевы. Маменька» состоялась полгода назад. Он создан на основе инсценировки Ярославы Пулинович по роману М. Салтыкова-Щедрина.