Мы думаем, что это единичный случай. Раньше такого никогда не было. У нас билеты продаются только на официальном сайте театра и в кассе. А билеты на новогодние спектакли можно купить только в кассе,рассказала TagilCity.ru руководитель отдела развития театра Елена Боярская.

В Нижнем Тагиле аферисты продают в соцсетях билеты на новогодние спектакли драмтеатра Фото: группа в Вконтакте "Нижнетагильский драматический театр"

О пострадавших от действий мошенников не сообщалось.