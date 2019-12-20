В Нижнем Тагиле силовики задержали «граждан СССР»

Сотрудники уголовного розыска УМВД Нижнего Тагила совместно с сотрудниками ОМОН задержали «граждан СССР», пишет АН «Между строк».
Видео визита силовиков члены организации «Союз славянских сил Руси», которая признана экстремистской и запрещена в России, опубликовали на своем канале на YouTube.
На видео видно, как в помещение, где собрались члены организации, вошли силовики. Они пояснили, что им поступило сообщение о том, что там собрались мошенники. Правоохранители попросили собравшихся предъявить документы. Нескольких человек задержали.
Старший следователь управления УФСБ по ЦВО Никита Карпов пояснил, что визит силовиков связан с расследованием уголовного дела по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» в отношении екатеринбуржца Андрея Злоказова. Ранее он назвал себя «главой Свердловской области РСФСР». В апреле текущего года Злоказов был направлен на принудительное лечение.