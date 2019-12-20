В Нижнем Тагиле силовики задержали «граждан СССР»

Видео визита силовиков члены организации «Союз славянских сил Руси», которая признана экстремистской и запрещена в России, опубликовали на своем канале на YouTube.

На видео видно, как в помещение, где собрались члены организации, вошли силовики. Они пояснили, что им поступило сообщение о том, что там собрались мошенники. Правоохранители попросили собравшихся предъявить документы. Нескольких человек задержали.