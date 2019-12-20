В Нижнем Тагиле запретили торговлю алкоголем во время открытия елок

На Вагонке открытие елки состоится 23 декабря. Запрет на торговлю алкоголем будет действовать с 16.00 до 18.00 в периметре улиц Ильича, Окунева, Восточного шоссе и проспекта Вагоностроителей.

25 декабря откроется ледовый городок у ДК НТМК. Здесь по улице Металлургов на участке от Гастелло до Кутузова запретят продавать спиртное с 11.00 до 14.00. В этот же день новогодний праздник пройдет на Старателе. Там запрет будет действовать с 11.00 до 13.00 в периметре улиц Азовская, Дунайская, Гагарина, Левита.

Открытие главной елки у Драмтеатра состоится 27 декабря в 18.00. Торговлю алкоголем запретят с 17.00 до 19.00 в квадрате улиц Горошникова, Красноармейской, Карла Маркса и проспекта Мира.