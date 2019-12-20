В России впервые осужден владелец пиратского онлайн-кинотеатра
Сегодня, 12:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Московской области впервые в России осужден владелец пиратского онлайн-кинотеатра, сообщает ТАСС.
Станислав Сайгин приговорен к двум годам лишения свободы условно. Руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин рассказал, что данный случай судебной практики создал прецедент привлечения владельцев пиратских интернет-ресурсов к уголовной ответственности.
Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится,заявляет эксперт.
Станислав Сайгин владел несколькими интернет-ресурсами, на которых публиковался нелицензионный контент, на каждом сайте размещались более 10 тысяч фильмов и сериалов.
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