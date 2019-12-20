В уральской школе детей из коррекционного класса отправили учиться в коридор
Сегодня, 10:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В школе в Краснотурьинске дети из коррекционного класса занимаются в коридоре. Информация об этом появилась в соцсети, пишет Ура.ру.
Автор поста пояснил, что детей перевели из одной школы в другую, так как ребята занимались в ветхом здании. В 2018 году его должны были снести и построить новую школу, но этого не произошло. Ученикам просто не хватает свободных классов.
Перевод детей был необходим для обеспечения их безопасности, поскольку здание школы № 2 находится в плохом состоянии. В январе 2020 года запланировано проведение общего родительского собрания, на котором будет обсуждаться, в том числе, вопрос более комфортной организации образовательного процесса,рассказали в региональном министерстве образования.
В управлении образования Краснотурьинска пояснили, что проект новой школы прошел госэкспертизу в 2017 году.
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