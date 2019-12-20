Владислав Пинаев разрешил тагильским чиновникам отдыхать 31 декабря
Сегодня, 13:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днем для муниципальных работников. Документ размещен на сайте горадминистрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Работники городской администрации и муниципальные служащие будет работать в субботу, 28 декабря, а 31 декабря будет выходным. Руководителям МУПов также рекомендуется перенести рабочий день.
Ранее соответствующее распоряжение подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Перед этим он провел опрос в соцсети.
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