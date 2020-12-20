Истории о «скорой», утомительные очереди и выбросы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Истории о «скорой», утомительные очереди и выбросы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Вчера, 23:53ОбществоАлександра ЛогиноваPhoto: pixabay.com
Все, чем запомнилась уходящая неделя, в традиционной подборке редакции TagilCity.ru.

Одним из самых обсуждаемых событий недели стала очередная пресс-конференция президента Владимира Путина, на которой он сделал ряд громких заявлений. Уральская повестка, откровенно говоря, была отражена слабо — ни вопросы тагильской скорой, водителей которой хотят перевести на аутсорсинг, ни почти ежедневные превышения ПДК по вредным веществам в воздухе не озвучили президенту волонтеры, которые зачитывали обращения от россиян. Зато президент поблагодарил Шнурова за цензурный вопрос, рассказал секрет семейного счастья и подарил всем детям до 7 лет по 5 тысяч рублей.

Коронавирус из чего-то экстраординарного давно превратился в тяжелую рутину: ежедневные рекорды по выявленным зараженным уже никого не удивляют. Люди устали от многочасовых очередей, переживают за тяжело болеющих родственников и надеются, что 2021 год через две недели изменит жизнь к лучшему.

На этой неделе у тагильских медиков прошла долгожданная личная беседа с министром здравоохранения Андреем Карловым. Работники скорой помощи втайне от чиновников пригласили на эту встречу эксперта по государственно-частному партнерству в здравоохранении и считают, что теперь у них выросли шансы на отмену аутсорсинга.

А еще мы сделали подборку историй о тагильской скорой и ее пациентах, почитайте, там все: и убийца с ножом, и мусорные пакеты вместо пациента, и блюстители чистоты с высоким давлением. А главное — отсутствие каких-либо шагов по облегчению жизни пациентов и медиков.

Дорожные происшествия на этой неделе отметились массовостью и серьезными последствиями. Среди автомобилей, попадавших в аварии были также карета скорой помощи и полицейский автозак. Выходные не стали исключением: несколько ДТП произошли в Дзержинском районе.

Ежедневные замеры воздуха в Нижнем Тагила продолжают шокировать: на этой неделе по одному из показателей превышение разовой ПДК было в 150 раз. Всего за эту семидневку наш газоанализатор фиксировал превышения в течение пяти дней.

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