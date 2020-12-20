Истории о «скорой», утомительные очереди и выбросы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Одним из самых обсуждаемых событий недели стала очередная пресс-конференция президента Владимира Путина, на которой он сделал ряд громких заявлений. Уральская повестка, откровенно говоря, была отражена слабо — ни вопросы тагильской скорой, водителей которой хотят перевести на аутсорсинг, ни почти ежедневные превышения ПДК по вредным веществам в воздухе не озвучили президенту волонтеры, которые зачитывали обращения от россиян. Зато президент поблагодарил Шнурова за цензурный вопрос, рассказал секрет семейного счастья и подарил всем детям до 7 лет по 5 тысяч рублей.