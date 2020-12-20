Осужденные тагильской ИК-6 выплатили потерпевшим более девяти миллионов рублей

Ранее стало известно, что осужденные ИК-12, которая также находится в Нижнем Тагиле, выплатили по искам более 10 миллионов рублей. В колонии трудятся несколько сотен человек, которые заняты деревообработкой, металлообработкой, швейным производством, а также изготавливают мебель и товары широкого потребления.