Осужденные тагильской ИК-6 выплатили потерпевшим более девяти миллионов рублей

Осужденные женской исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле в течение года выплатили по искам потерпевшим более девяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

На данный момент в учреждении находятся 347 осужденных, имеющих те или иные исковые обязательства. Все осужденные, которые должны выплатить задолженности по искам трудоустроены на швейном производстве и на различных объектах учреждения. Отмечается, что отделом по воспитательной работе проводится постоянная работа по увеличению количества выплат, а также контролируется трудоустройство. В течение 2020 года было направлено 249 запросов в ФССП о наложении ареста на счета отбывающих наказание женщин. По сравнению с 2019 годом сумма взысканий выросла на 11%. Ранее она составляла 8,1 миллиона рублей, а в этом году — 9,1 миллиона рублей. Ранее стало известно, что осужденные ИК-12, которая также находится в Нижнем Тагиле, выплатили по искам более 10 миллионов рублей. В колонии трудятся несколько сотен человек, которые заняты деревообработкой, металлообработкой, швейным производством, а также изготавливают мебель и товары широкого потребления. В Нижнем Тагиле осужденные выплатили иски на сумму свыше 10 миллионов рублей

