Первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель прокомментировал закрытие консульства США в Екатеринбурге.

Он рассказал, что ведомство открылось в 1994 году, при этом никакого праздника не организовывали. По его словам, он договорился об открытии консульства, когда был в Америке. В открытии помогало Министерство иностранных дел России. Россель заявил, что решение о закрытии для уральцев обернется неудобством в открытии виз. Теперь свердловчанам для этого придется ехать в Москву, нужно будет тратить время и деньги. Многие ездят в Америку не только к родственникам или путешествовать, но и решают там коммерческие вопросы, большое число российских студентов учится в США,рассказал Россель Е1. По его словам, сейчас процесс получения виз будет затягиваться, так как для оформления документов требуется не один день и не одна поездка в консульство. По мнению экс-губернатора, приостановка деятельности консульства временная, потому что властям США невыгодно закрывать представительство в центре России. Также сенатор заявил, что для уральских бизнесменов закрытие ведомства не станет проблемой, потому что у большинства крупных компаний есть представительства в Москве. Напомним, в Екатеринбурге закрылось консульство США, 14 декабря генконсул Эмили Сторроу уехала на родину. Генконсул США отправилась на родину из Екатеринбурга

