СМИ: мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уходит в отставку

СМИ: мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уходит в отставку

Сегодня, 21:52ОбществоPhoto: Официальный портал Екатеринбург.рф
С завтрашнего дня мэр уральской столицы Александр Высокинский уходит в отставку.

Официальное объявление об этом будет 21 декабря, сообщает Ура.ру со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Также завтра вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов приступит к работе в должности первого вице-мэра. 22 декабря гордума утвердит отставку Высокинского официально и Орлов, до завершения конкурсных процедур, займет должность врио мэра.

Напомним, 15 декабря стало известно, что заместитель губернатора и министр финансов Галина Кулаченко официально заявила своему окружению об отставке.

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