СМИ: мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уходит в отставку

С завтрашнего дня мэр уральской столицы Александр Высокинский уходит в отставку.

Официальное объявление об этом будет 21 декабря, сообщает Ура.ру со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Также завтра вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов приступит к работе в должности первого вице-мэра. 22 декабря гордума утвердит отставку Высокинского официально и Орлов, до завершения конкурсных процедур, займет должность врио мэра. Напомним, 15 декабря стало известно, что заместитель губернатора и министр финансов Галина Кулаченко официально заявила своему окружению об отставке. Глава свердловского минфина подала в отставку

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter