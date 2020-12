«У нас стало больше шансов»: медики скорой Тагила рассказали о встрече с Карловым

У медиков скорой помощи стало больше шансов на отмену аутсорсинга после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым. Об этом в беседе с TagilCity.ru рассказал член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников.

По словам Михаила, встреча утекла совсем в другое русло, чем пишут СМИ, и сейчас у медиков появилось больше шансов на отмену аутсорсинга. Нам сообщили о собрании накануне в шесть вечера, сказали, что приезжает министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, омбудсмен Татьяна Мерзлякова и председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Вячеслав Погудин. При этом главврач мне сказал, чтобы я никого не приглашал,рассказал Смольников. Однако Михаил созвонился с экспертом по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяной Валуевой, и она смогла вовремя прилететь из Москвы. Михаил пояснил, что когда началось собрание, никто не знал, что она находится в зале. Я озвучивал доводы против перевода на аутсорсинг, пояснял, что это перерасход бюджета и сделка во многом незаконна. Но меня не слушали и старались уйти от вопросов,пояснил активист. Михаилу отвечали, что это приказ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а он выше, чем приказ президента РФ Владимира Путина. В 2008 году глава государства в связи с плохими автопарками издал указ о том, что можно привлекать аутсорсинг, но как транспортную услугу. По словам Смольникова, тагильским врачам ее навязывают как медицинскую, чтобы не платить налоги, а она таковой не считается. Когда я сказал, что приехала эксперт, они поменялись в лице. Валуева встала, это все рассказала и собрание свернули в срочном режиме. Карлов очень захотел с ней поговорить,поделился Смольников. Он рассказал, что собрание закончилось около 12 часов, разговор эксперта с министром длился до шести вечера. По его словам, у медиков скорой стало больше шансов, так как она донесла ему всю ситуацию, и риски самого Карлова, в первую очередь. Как показывает практика в «РТ-Социальная сфера» и «Эффективной системе здравоохранения» участвуют одни и те же учредители. В открытом доступе можно посмотреть, что счета компании были заморожены налоговой службой за неуплату налогов. Поэтому в некоторых регионах они не смогли выдавать зарплату вовремя и люди стали бастовать. У нас весь город хотят перевести на аутсорсинг, государственных машин не останется. В такой ситуации будет отвечать не губернатор, а министр здравоохранения и главврач,рассказал Михаил. Смольников отметил, что встреча прошла продуктивно и думает, что будет попытка разорвать контракт, хотя главврач скорой помощи Сергей Безбородов отвечал на вопросы размыто. Я спросил, зачем он подписал такой контракт, с заведомо негативными условиями для работников, но вразумительного ответа не получил. В документе есть пункт, что исполнитель может привлекать соисполнителей, то есть самозанятых и ИП,сказал Смольников. Михаил пояснил, что им говорят, что будет не так, как везде, а по-другому. Медикам обещают работу по договору со всеми вытекающими надбавками и льготами, но контракт говорит о другом. Андрей Карлов о переходе тагильской скорой на аутсорсинг: «Мы защитим ваши интересы»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter