«У нас стало больше шансов»: медики скорой Тагила рассказали о встрече с Карловым

Михаилу отвечали, что это приказ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а он выше, чем приказ президента РФ Владимира Путина. В 2008 году глава государства в связи с плохими автопарками издал указ о том, что можно привлекать аутсорсинг, но как транспортную услугу. По словам Смольникова, тагильским врачам ее навязывают как медицинскую, чтобы не платить налоги, а она таковой не считается.