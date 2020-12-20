Жители Екатеринбурга выстроили автоелку из 101 машины

Жители Екатеринбурга выстроили автоелку из 101 машины

Сегодня, 10:53ОбществоPhoto: страница Сергея Дуброва во "ВКонтакте"
Екатеринбуржцы ночью выстроили гигантскую автоелку из сотни машин.

В Екатеринбурге в ночь на 19 декабря, на парковке у одного из ТЦ автомобилисты снова создали огромную елку из машин. Акция проходит в столице Урала в четвертый раз, во флешмобе приняли участие разные клубы и автолюбители.

Часть организаторов не смогли присутствовать на мероприятии.

Тогда мы кинули клич по автомобильным сообществам города. Люди откликнулись, и уже с ними мы стали творить,рассказал создатель сообщества «Автолюбители #А66» Е1.

По словам организаторов, в этом году не было четкого плана о построении машин. Решение о том, как расставить автомобили на парковке, приняли за два часа до начала мероприятия.

Автолюбители договориться с владельцами торгового комплекса, они перекрыли часть парковки и попросили выключить свет.

Напомним, в Нижнем Тагиле автоелка в четвертый раз соберется на парковке у трамплинного комплекса «Аист» 26 декабря. Организаторы приглашают принять участие всех желающих.

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