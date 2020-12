Жители Екатеринбурга выстроили автоелку из 101 машины

Екатеринбуржцы ночью выстроили гигантскую автоелку из сотни машин.

В Екатеринбурге в ночь на 19 декабря, на парковке у одного из ТЦ автомобилисты снова создали огромную елку из машин. Акция проходит в столице Урала в четвертый раз, во флешмобе приняли участие разные клубы и автолюбители. Часть организаторов не смогли присутствовать на мероприятии. Тогда мы кинули клич по автомобильным сообществам города. Люди откликнулись, и уже с ними мы стали творить,рассказал создатель сообщества «Автолюбители #А66» Е1. По словам организаторов, в этом году не было четкого плана о построении машин. Решение о том, как расставить автомобили на парковке, приняли за два часа до начала мероприятия. Автолюбители договориться с владельцами торгового комплекса, они перекрыли часть парковки и попросили выключить свет. Напомним, в Нижнем Тагиле автоелка в четвертый раз соберется на парковке у трамплинного комплекса «Аист» 26 декабря. Организаторы приглашают принять участие всех желающих. Жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в акции «Автоелка 2020»

