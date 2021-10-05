10,5 млн рублей потратит Генпрокуратура на приложение для жалоб на экстремизм

10,5 млн рублей потратит Генпрокуратура на приложение для жалоб на экстремизм
10,5 млн рублей потратит Генпрокуратура на приложение для жалоб на экстремизм
Сегодня, 19:53ОбществоФото: 1MI
Мобильное приложение для Android и iOS, в котором можно будет пожаловаться на экстремизм, нарушение прав детей и предпринимателей, будет разработано для Генпрокуратуры.

Контракт стоимостью 10,5 млн рублей заключен с ИП из Санкт-Петербурга. В приложение можно будет войти через Госулуги, для подачи жалобы понадобится оставить свое имя и емэйл. Также приложение Генпрокуратуры будет отслеживать местоположение своих пользователей, чтобы помочь найти самое близкое к человеку отделение прокуратуры.

Кроме того, в нем можно будет ознакомиться с новостями ведомства и сторис. Разработка программы должна быть завершена не позднее первого марта 2022 года, сообщают «Новые известия».

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