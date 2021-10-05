10,5 млн рублей потратит Генпрокуратура на приложение для жалоб на экстремизм

Мобильное приложение для Android и iOS, в котором можно будет пожаловаться на экстремизм, нарушение прав детей и предпринимателей, будет разработано для Генпрокуратуры.

Контракт стоимостью 10,5 млн рублей заключен с ИП из Санкт-Петербурга. В приложение можно будет войти через Госулуги, для подачи жалобы понадобится оставить свое имя и емэйл. Также приложение Генпрокуратуры будет отслеживать местоположение своих пользователей, чтобы помочь найти самое близкое к человеку отделение прокуратуры. Кроме того, в нем можно будет ознакомиться с новостями ведомства и сторис. Разработка программы должна быть завершена не позднее первого марта 2022 года, сообщают «Новые известия».

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