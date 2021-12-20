Александр Бойченко: Цифровые технологии помогли в решении проблем жителей Прикамья

В Прикамье сенаторы, депутаты и министры провели традиционную декаду приемов населения. Она прошла с 1 по 10 декабря под слоганом региональной общественной приемной председателя партии ЕР: «Услышать – всех. Помочь – каждому!». В Пермском крае функционировали 733 площадки.

Как пишет информационный портал properm.ru, в уходящем году декаду приема граждан посвятили 20-летнему юбилею партии «Единая Россия». В день ее рождения, 1 декабря, прием россиян по традиции провел лидер ЕР Дмитрий Медведев. Представитель родительского комитета Сергей Толчин попросил руководителя партии помочь с организацией капитального ремонта в 22-й пермской школе. Мужчина обратил внимание на то, что зданию уже 130 лет. «Это здорово, когда дети учатся в школе, расположенной в объекте культурного наследия. Ребенок прикасается к истории. Я поручу партии оказать необходимую поддержку», – констатировал Дмитрий Медведев. Следует отметить, что каждый день декады приема граждан в Прикамье был посвящен отдельной тематике. Жители региона обращались к политикам и чиновникам с различными вопросами – от социальной поддержки и школьного образования до проблем в сфере ЖКХ и системе здравоохранения. Среди обращений были и другие просьбы – о защите трудовых прав работников и о предоставлении юридических консультаций. Жительнице Перми Любови Лучниковой помогли решить вопрос с заменой старой газовой плиты. Пенсионерка обратилась с этой просьбой к руководителю региональной общественной приемной председателя ЕР в Пермском крае Александру Бойченко. Женщине оказали помощь со всеми необходимыми документами, и новая плита в кратчайшие сроки появилась у нее в квартире. Местные власти успешно решили также вопрос жительницы Орджоникидзевского района. Она ранее обращалась к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой об организации ремонта инфекционного корпуса 13-й городской детской клинической больницы. Весь объем работ на территории медицинского учреждения на данный момент выполнен. Из местного бюджета на это была выделена сумма в 79,5 миллиона рублей. «Теперь детей будут лечить в комфортных условиях», - подчеркнул Александр Бойченко. С 1 по 10 декабря 2021 года в приемной Перми отработаны почти семь тысяч обращений. Использование современных цифровых инструментов позволило политикам и чиновникам общаться с гражданами в онлайн-режиме. Следует отметить, что в Пермском крае продолжают прибегать и к другому формату общения с местными жителями – это вебинары. Они становятся все более популярными. В уходящем году вебинары провели на следующие темы: выплата детских пенсий, тарифное меню в городском общественном транспорте и влияние сотовой связи на здоровье людей. Вебинары в сети просмотрели на сегодня уже свыше 160 тысяч человек.

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