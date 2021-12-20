Аудиогид по демидовским заводам выпустили в Свердловской области

Аудиогид по демидовским заводам выпустили в Свердловской области
Аудиогид по демидовским заводам выпустили в Свердловской области
Сегодня, 16:39ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Аудиогид и путеводитель по старинным заводам Среднего Урала был выпущен Центром развития туризма Свердловской области.

В данный путеводитель включен ряд предприятий, построенных династией Демидовых, мастерские, изготавливающие тагильские подносы и керамику, и рестораны, где подают пельмени с редькой, тагильское мороженое и конфеты, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Скачать аудиогид можно на сайте Центра развития областного туризма – это совершенно бесплатно. Использовать гид можно при помощи мобильного приложения «Открой Урал».

Напомним, что «Демидовский маршрут», объединяющий в себе Нижний Тагил, Невьянск, Горноуральский и Нижнесалдинский округа, придет на смену «Самоцветного кольца Урала». Его запуск запланирован на лето 2022 года.

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